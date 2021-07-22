Два воздушных судна столкнулись на рулежной дорожке в аэропорту Дубая. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото из архива РИА Новости
Инцидент произошел в четверг утром. Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air.
В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажирам пришлось вылететь более поздним рейсом.
Подробности произошедшего выясняются.
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В аэропорту Дубая столкнулись два самолета
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