В 2025 году в Беларуси будет использоваться 100 тысяч электромобилей

Таким прогнозом поделился с журналистами министр экономики Беларуси Александр Червяков по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров.





Одним из вопросов повестки дня стало стимулирование использования электромобилей.



– Мы доложили, как работает принятый в прошлом году Указ № 92 "О стимулировании использования электромобилей", – рассказал Александр Червяков. – Из 6150 электромобилей, которые были приобретены за три года, 5700 куплены с момента реализации указа. Количество потребляемой электроэнергии этим видом транспорта возросло в шесть раз. На сегодня в стране создана инфраструктура зарядных станций. Это более 480 зарядок, до конца года планируем около 600.



Однако доля электромобилей в общей структуре авторынка страны пока меньше одного процента, добавил министр. Поэтому Правительство предложило ряд мер для дополнительного стимулирования приобретения электромобилей.



– Предполагается, что нормы действующего указа будут распространяться не только на легковой, но и на грузовой и пассажирский транспорт, – пояснил Александр Червяков. – Расширяется поле действия указа. Стимулировать будем не только физические, но и юридические лица. Кроме того, для производителей электромобилей и поставщиков комплектующих предлагается нулевая ставка НДС. Это в первую очередь выгодно для покупателя. Мы должны стимулировать приобретение электромобиля через соответствующий уровень цен. Это окно возможностей будет до 2025 года. Мы внесем проект указа, который, по нашим оценкам, позволит в 2025 году достичь уровня около 100 тысяч электромобилей.



По словам министра, для страны это означает снижение издержек, рост ВВП и уменьшение вредных промышленных выбросов в атмосферу.



Говоря о выгоде приобретения электромобиля, Александр Червяков отметил, что бизнес считает не только саму стоимость электромобиля, но и затраты на топливо и запчасти. В этом плане затраты на один километр пробега у электротранспорта в четыре раза меньше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.