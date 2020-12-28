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В этом году Министерство по налогам и сборам внедрило ряд новшеств в личном кабинете. Войти в него можно с помощью ключей цифровой подписи (ЦП). Индивидуальным предпринимателям предоставили возможность использования мобильного ЦП.- перечислилСо следующего года планируется внедрить использование ID-карт при регистрации в личном кабинете. Также в 2021 году все процедуры, которые сейчас доступны в личном кабинете плательщика, станут доступны и в мобильном приложении.- добавил напоследок Сергей Шкут. –