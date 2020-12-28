Основная задача, которая сейчас стоит перед налоговыми органами, - популяризация электронного взаимодействия плательщиков с налоговыми органами. Сегодня этой опцией уже пользуются 84 процента налогоплательщиков. При этом 80 процентов пользователей оценивают работу электронных сервисов положительно – на 4-5 баллов.
Фото носит иллюстративный характер
В этом году Министерство по налогам и сборам внедрило ряд новшеств в личном кабинете. Войти в него можно с помощью ключей цифровой подписи (ЦП). Индивидуальным предпринимателям предоставили возможность использования мобильного ЦП.
- В этом году в личном кабинете реализована генерация QR-кода для оплаты имущественных налогов. Также мы расширили перечень сведений, которые организации и индивидуальные предприниматели, владеющие ключом ЦП, могут направить в налоговые органы в электронном виде, - перечислил начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут.
Со следующего года планируется внедрить использование ID-карт при регистрации в личном кабинете. Также в 2021 году все процедуры, которые сейчас доступны в личном кабинете плательщика, станут доступны и в мобильном приложении.
- Простые и удобные условия для плательщиков будут обеспечиваться за счет расширения электронно-цифровых сервисов. Мы создадим такие сервисы, которые позволят вам практически не ходить в налоговые органы, а вести все взаимоотношения в электронном формате, - добавил напоследок Сергей Шкут. – Например, для плательщиков, которые ведут книгу учета доходов и расходов, мы к концу следующего года мы предложим опцию, позволяющую вести ее в личном кабинете в онлайн-режиме. Также со следующего года мы планируем объединить все сервисы на портале министерства в виртуальный помощник, так называемый, чат-бот. Именно он будет помогать плательщикам в предоставлении сведений справочно-информационного характера.
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В 2021 году все процедуры, которые сейчас доступны в личном кабинете плательщика, станут доступны и в мобильном приложении
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ