В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ и 26 мероприятий. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам заседания 59-й сессии Парламентского собрания.
Парламентское собрание сегодня приняло бюджет Союзного государства на 2021 год. Он сформирован в размере около 4,7 миллиарда российских рублей. Как пояснил Владимир Андрейченко, 35% от этой суммы – белорусская часть, 65% – российская. Определены и направления использования бюджета.
– Значительная часть пойдет на вопросы военно-технического сотрудничества, безопасности Союзного государства, развития здравоохранения, образования, социальной сферы, оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны, детей, которые пострадали в чернобыльских районах.
В качестве положительного примера председатель Палаты представителей привел программу “Спинальные системы”:
– За четыре года работы российскими и белорусскими учеными созданы современные методики, технологии лечения различных искривлений, травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. Ученые предложили соответствующее оборудование. Пришло время готовить кадры, создавать медицинские центры и лечить наших детей.
Владимир Андрейченко также прокомментировал текущую общественно-политическую ситуацию:
– К сожалению, мы по-прежнему видим неприкрытое, враждебное отношение со стороны стран коллективного Запада, США к Беларуси, России и в целом к Союзному государству. Цель понятна. Это дестабилизация обстановки, вмешательство во внутренние дела Беларуси, цель оторвать нас от России, создать хаос. Но мы едины во мнении, что мы должны противостоять этому. Это недопустимо. Мы договорились, что на этот счет будет проведено несколько конференций с приглашением международных экспертов, с широким участием союзных парламентариев. Возможно, нам надо подумать и над некоторыми модельными законами о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран.
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В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ
В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ
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Фото: Виталий ГИЛЬ