В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ

Парламентское собрание сегодня приняло бюджет Союзного государства на 2021 год. Он сформирован в размере около 4,7 миллиарда российских рублей. Как пояснил Владимир Андрейченко, 35% от этой суммы – белорусская часть, 65% – российская. Определены и направления использования бюджета.В качестве положительного примера председатель Палаты представителей привел программу “Спинальные системы”:Владимир Андрейченко также прокомментировал текущую общественно-политическую ситуацию: