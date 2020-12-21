Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ

В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ

В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ

В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ и 26 мероприятий. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам заседания 59-й сессии Парламентского собрания. 


Парламентское собрание сегодня приняло бюджет Союзного государства на 2021 год. Он сформирован в размере около 4,7 миллиарда российских рублей. Как пояснил Владимир Андрейченко, 35% от этой суммы – белорусская часть, 65% – российская. Определены и направления использования бюджета.  

– Значительная часть пойдет на вопросы военно-технического сотрудничества, безопасности Союзного государства, развития здравоохранения, образования, социальной сферы, оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны, детей, которые пострадали в чернобыльских районах. 

В качестве положительного примера председатель Палаты представителей привел программу “Спинальные системы”: 

– За четыре года работы российскими и белорусскими учеными созданы современные методики, технологии лечения различных искривлений, травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. Ученые предложили соответствующее оборудование. Пришло время готовить кадры, создавать медицинские центры и лечить наших детей.

Владимир Андрейченко также прокомментировал текущую общественно-политическую ситуацию:

– К сожалению, мы по-прежнему видим неприкрытое, враждебное отношение со стороны стран коллективного Запада, США к Беларуси, России и в целом к Союзному государству. Цель понятна. Это дестабилизация обстановки, вмешательство во внутренние дела Беларуси, цель оторвать нас от России, создать хаос. Но мы едины во мнении, что мы должны противостоять этому. Это недопустимо. Мы договорились, что на этот счет будет проведено несколько конференций с приглашением международных экспертов, с широким участием союзных парламентариев. Возможно, нам надо подумать и над некоторыми модельными законами о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Новости и статьи
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до 400 рублей
Владимир Караник и Дмитрий Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени
Задержаны минчане, которые пытались ночью заблокировать движение на дороге
Елена Малышева рассказала о вреде лимонада
Шестеро погибли на водоемах Беларуси всего за неделю
В Гродно в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС поздравили многодетные семьи
Орда: профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
«Сотворение мира»: симфоническая поэма современного израильского композитора Баруха Берлинера прозвучит в Минске
В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом
Выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы обсудили в Мингорисполкоме
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Переговоры сначала капитуляция – где поставить вопрос?
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко
Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали совместное обращение о мире
Министерство здравоохранения: уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией
Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе
Минэнерго планирует за следующий год оценить возможность строительства второй АЭС в Беларуси
Во Франции ученые создали медальон от COVID-19
В Витебской области встречают более 350 тракторов МТЗ
Министерство энергетики: первый блок БелАЭС планируется подключить к сети сегодня после плановых испытаний
Центр помощи «Вера» приглашает принять участие в благотворительной акции и сделать подарки детям-сиротам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зайцы грызут кору
Житель Добрушского района хранил самодельный пистолет – возбуждено уголовное дело
В Полоцком районе отец и сын утонули в озере во время рыбалки
В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ
Каранкевич: очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе
Футбол. Бурко, Селява и Архипов покинули солигорский «Шахтер»
В Минске пенсионер попал под поезд
Шаккалиев: антимонопольные органы государств-членов защищают конкуренцию в ЕАЭС
Скончался один из создателей мультфильма “Ну, погоди!”
«Нью-Джерси» отозвал Шаранговича из минского «Динамо»
Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно
мнение
Вадим ГИГИН
Агенты бывают разные
"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу
Беларусь и Ватикан заинтересованы в активизации сотрудничества
Мир за выходные: новая блокада Великобритании, похолодание в отношениях России и США, ужесточение карантина в Украине
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой
Виктория и Дэвид Бекхэм построят остров в Англии
Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
Катались на лошадях, смотрели "Один дома" и пили какао: выходные белорусов в Instagram
Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей
Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомец на хуторе
В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал
Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год
Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования
Авторы
СКАНИРУЙТЕ