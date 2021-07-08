В 2021 году для индивидуальной застройки Минской области закупят более 58 тысяч мусорных контейнеров

В столичном регионе в прошлом году получилось добиться полного перехода на раздельный сбор мусора в жилфонде. В 2020 году было куплено и роздано 65,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Их установили в районах сельской индивидуальной застройки.– обратил вниманиеУточняется, что вывоз может быть осуществлен двумя способами: либо с организованной контейнерной площадки, либо через подомовой объезд. Более подходящая схема определяется логистикой и пожеланиями жителей региона.