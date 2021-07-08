По меньшей мере 58 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов закупят для установки в сельской индивидуальной застройке Минской области в нынешнем году, информирует БЕЛТА.
В столичном регионе в прошлом году получилось добиться полного перехода на раздельный сбор мусора в жилфонде. В 2020 году было куплено и роздано 65,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Их установили в районах сельской индивидуальной застройки.
– Что касается 2021 года, то чуть более 58 тыс. контейнеров планируется купить и раздать для установки в сельской индивидуальной застройке, – обратил внимание первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко.
Уточняется, что вывоз может быть осуществлен двумя способами: либо с организованной контейнерной площадки, либо через подомовой объезд. Более подходящая схема определяется логистикой и пожеланиями жителей региона.
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В 2021 году для индивидуальной застройки Минской области закупят более 58 тысяч мусорных контейнеров
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