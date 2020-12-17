В 2021 году «Белоруснефть» планирует начать возведение супербыстрых ЭЗС Malanka

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БЕЛТА

Уходящий 2020-й год в глобальном смысле можно воспринимать по-разному. Борьба с COVID-19 существенно повлияла на мировой рынок, весь промышленный сектор и внесла коррективы в жизни миллионов людей. Однако что касается электротранспорта, то этот год стал успешным для его развития. Негативные тенденции на рынке авто оказали несущественное влияние на электромобили. Как результат – в Европе количество продаж электрокаров за последние 2–3 месяца превышает дизельный транспорт.Андрей Котик обратил внимание на то, что Великобритания сдвинула точку отказа от продаж транспорта с ДВС на 2030 год. Китай аналогично обсуждает этот вопрос, но к 2035 году.Если в июне в стране было 400 электромобилей, то после отмены таможенной пошлины и НДС их стало более 1600. Специалисты «Белоруснефти» прогнозируют, что к 1 января 2021 года количество электромобилей в стране составит около 2000 штук. Вместе с этим больше станет и электрозарядных станций.Так, в 2021 году сеть ЭЗС Malanka увеличится до 600 электрозаправок. Причем появятся станции не только в столице и на главных магистралях страны, но и во всех областях Беларуси. Всего в регионах установят около 80 новых станций быстрого типа.В данный момент обсуждается и план программы замены автобусного парка на электрический, после утверждения которого Malanka будет развивать также зарядную сеть для общественного электротранспорта. Это будут зарядные станции мощностью до 350 кВт, оснащенные дополнительным оборудованием для зарядки именно электробусов.Удешевление стоимости электромобилей, которое будет продолжаться в следующем году, повысит спрос на услуги зарядки. Эффективное и комфортное развитие сети сегодня требует инвестиций. В связи с этим Андрей Котик напомнил, что в новом году заправка на ЭЗС Malanka станет платной:Также Malanka планирует в 2021 году оснастить зарядные станции точками доступа Wi-Fi. Уже начат процесс закупки услуг и оборудования. Это позволит заряжаться тем водителям, которые не имеют белорусской сим-карты.В свою очередьзаметил, что электрокары с каждым годом совершенствуются, емкость аккумуляторов увеличивается. Впервые в 2020 году белорусские водители между экономичными и более мощными электрокарами выбрали те, которые способны на одной зарядке проезжать 300–400 километров.Данный проект «Белоруснефть» будет реализовывать совместно с ПРООН и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мощность супербыстрых станций будет доходить до 350 кВт. С их введением в эксплуатацию пополнить заряд батареи на 300 километров водители смогут всего за четыре минуты.