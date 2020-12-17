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В 2021 году «Белоруснефть» планирует начать возведение супербыстрых ЭЗС Malanka

Поставленные задачи по формированию сети Malanka в 2020-м выполнены, а в следующем году ожидается 150 новых электрозаправок в Минске и областях, начнется строительство супербыстрых ЭЗС. Сегодня представители «Белоруснефти» подвели итоги и рассказали о планах на будущее, касающихся развития зарядной инфраструктуры в Беларуси. По словам заместителя директора ПО «Белоруснефть» Андрея Котика, ожидается, что удешевление стоимости электромобилей, которое продолжится в следующем году, повысит спрос на услуги зарядки. Такое положение дел создаст условия для появления новых операторов электрозаправочных сетей.


Уходящий 2020-й год в глобальном смысле можно воспринимать по-разному. Борьба с COVID-19 существенно повлияла на мировой рынок, весь промышленный сектор и внесла коррективы в жизни миллионов людей. Однако что касается электротранспорта, то этот год стал успешным для его развития. Негативные тенденции на рынке авто оказали несущественное влияние на электромобили. Как результат – в Европе количество продаж электрокаров за последние 2–3 месяца превышает дизельный транспорт.

Андрей Котик обратил внимание на то, что Великобритания сдвинула точку отказа от продаж транспорта с ДВС на 2030 год. Китай аналогично обсуждает этот вопрос, но к 2035 году.


– Беларусь не остается в стороне от глобального тренда. Ранее у нас был принят указ, стимулирующий развитие электротранспорта. На дорогах серьезно возросло число электромобилей. Мы это видим по количеству зарядных сессий и количеству электроэнергии, которое отпускается в электросети Malanka. Поэтому прогноз в 100 тысяч электромобилей на наших дорогах до 2025 года – это реальность.

Если в июне в стране было 400 электромобилей, то после отмены таможенной пошлины и НДС их стало более 1600. Специалисты «Белоруснефти» прогнозируют, что к 1 января 2021 года количество электромобилей в стране составит около 2000 штук. Вместе с этим больше станет и электрозарядных станций.


Так, в 2021 году сеть ЭЗС Malanka увеличится до 600 электрозаправок. Причем появятся станции не только в столице и на главных магистралях страны, но и во всех областях Беларуси. Всего в регионах установят около 80 новых станций быстрого типа.

Фото из архива БЕЛТА

В данный момент обсуждается и план программы замены автобусного парка на электрический, после утверждения которого Malanka будет развивать также зарядную сеть для общественного электротранспорта. Это будут зарядные станции мощностью до 350 кВт, оснащенные дополнительным оборудованием для зарядки именно электробусов.


Удешевление стоимости электромобилей, которое будет продолжаться в следующем году, повысит спрос на услуги зарядки. Эффективное и комфортное развитие сети сегодня требует инвестиций. В связи с этим Андрей Котик напомнил, что в новом году заправка на ЭЗС Malanka станет платной:

– На данном этапе мы находимся в высокой степени готовности, и с 1 января платные зарядные сессии будут запущены. При этом уровень тарифов будет оставаться самым низким в Европе: 39 копеек на быстрой зарядной станции и 29 копеек – на медленной. Этот тот необходимый минимум, который позволит обеспечить развитие сети и удобную цену для владельца электрокара. Заряжать электромобиль будет все еще в 2 раза дешевле, чем заправлять авто с ДВС.

Также Malanka планирует в 2021 году оснастить зарядные станции точками доступа Wi-Fi. Уже начат процесс закупки услуг и оборудования. Это позволит заряжаться тем водителям, которые не имеют белорусской сим-карты.


В свою очередь начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть» Максим Сусаренко заметил, что электрокары с каждым годом совершенствуются, емкость аккумуляторов увеличивается. Впервые в 2020 году белорусские водители между экономичными и более мощными электрокарами выбрали те, которые способны на одной зарядке проезжать 300–400 километров.

– По нашим прогнозам, массовый сегмент электромобилей будет способен принимать такой заряд через 2–4 года. Наша задача на ближайшее будущее – обеспечить водителям возможность заряжаться за время, равное тому, которое водители тратят на заправку на АЗС. Для этого мы планируем начать строительство супербыстрых ЭЗС уже в следующем году. В Минске комплекс из двух супербыстрых станций появится на улице Уборевича. Их место расположения «закроет» как городские, так и транзитные потоки. На этих зарядках будет удобно в перспективе заряжать и грузовые электромобили до 10 тонн.


Данный проект «Белоруснефть» будет реализовывать совместно с ПРООН и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мощность супербыстрых станций будет доходить до 350 кВт. С их введением в эксплуатацию пополнить заряд батареи на 300 километров водители смогут всего за четыре минуты.



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Фото: Алексей МАТЮШ
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