В 2020-м победили не только силовики, победил народ, – мнения

Давление на сотрудников силовых ведомств оказалось безрезультатным. Таким наблюдение поделился в заключительной серии документального фильма «2020» на телеканале СТВ командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома Валентин Пашкевич.
Видео: СТВ
- Сотрудники ощутили какую-то внутреннюю борьбу, вот это давление, но от этого мы еще больше закалились, от этого мы стали еще крепче, – рассказал Пашкевич.
Политолог Александр Шпаковский охарактеризовал события осени 2020 года как победу не только силовых ведомств, но и белорусского народа в целом:
- В конечном счете, очень неправильная оценка, что победили силовики. Не так! – считает Шпаковский. – Победил белорусский народ. Белорусский народ отстоял свое право, свой выбор и свое желание развиваться суверенно, развиваться так, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам, а не пожеланиям неких забугорных координаторов.
Очевидец событий, минчанин Виталий Леонович:
- Я скажу, что мы все-таки выстояли. Выстояли благодаря нашему Президенту, благодаря силовикам, но больше всего Президент – красавец! Он не сломался. Он настоящий мужик, правильный. Он не сломался, выстоял до конца, ему честь и хвала, а также нашим силовым структурам. Те люди, которые в трудный момент просто не дрогнули, не положили щиты.
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
- Население за долгие годы, доверяя сильной власти, правильной позиции силовых органов, которые были продемонстрированы на протяжении всех этих лет, ждало от нас – именно от власти, государства, силовиков, что мы наведем порядок.
Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
- Родина одна, нас много, мы друг с другом стоим плечом к плечу, и ни один из братишек не сможет предать.
Премьер-министр Роман Головченко обратил внимание и на работу госаппарата:
- Я горжусь нашим и директорским корпусом, и руководителями министерств и ведомств, которые разговаривал и с людьми, объясняли, доводили позицию. Везде были провокаторы, слава богу, что люди их отторгли сами. Устояла и выстояла наша экономика, наш реальный сектор, но уроки мы вынесли.
Каждый на своем месте выполнял свой долг, подвел итог Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
- Каждый, как один, где бы они ни служили, отстояли страну.