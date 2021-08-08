В 2020-м победили не только силовики, победил народ, – мнения

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охарактеризовал события осени 2020 года как победу не только силовых ведомств, но и белорусского народа в целом:считает Шпаковский. –обратил внимание и на работу госаппарата:Каждый на своем месте выполнял свой долг, подвел итог