Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сегодняшнем заседании Совета глав государств СНГ подвел итоги председательства его страны в Содружестве:
– Проведено около 60 многосторонних мероприятий, принято свыше 70 важных документов, которые способствуют дальнейшему развитию и укреплению нашей организации. Мы вместе широко отметили историческую дату – 75-летие Великой Победы над фашизмом. Празднование этого славного юбилея стало еще одним ярким подтверждением дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами.
Шавкат Мирзиёев напомнил: председательство Узбекистана проходило в особых условиях формирования нового мирового порядка, усиления противоречий и неопределенности в мире, а также пандемии коронавируса.
– Убежден, что использование огромного потенциала СНГ, консолидация наших усилий, дальнейшее укрепление взаимного доверия и сотрудничества помогут нам найти оптимальные пути скорейшего выхода из этого кризиса. Подчеркну, Узбекистан готов к совместной выработке и реализации новых, нестандартных и взаимовыгодных подходов к решению общих проблем.
Дальнейшими приоритетными задачами для Содружества Шавкат Мирзиёев назвал скорейшее восстановление экономик и торговых кооперационных связей, разработку комплексной программы промышленной кооперации.
Кроме того, в качестве направлений для усиления сотрудничества Шавкат Мирзиёев предложил расширить практику внедрения зеленых коридоров между странами СНГ, принять дорожные карты по развитию электронной торговли. Узбекистан также выступает за признание на взаимной основе документов трудовых мигрантов и принятие программы сотрудничества по вопросам трудовой миграции.
Фото: БЕЛТА
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Узбекистан предлагает усилить промкооперацию в СНГ и взаимно признать документы трудовых мигрантов
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