"Увеличение эффективности лесопользования и глубины переработки древесины" – Субботин назвал основные приоритеты работы лесной отрасли

Увеличение эффективности лесопользования и глубины переработки древесины. Такие основные приоритеты работы лесной отрасли озвучил во время проведения итоговой коллегии Минлесхоза заместитель Премьер-министра Александр Субботин.
– Отрасль сработала в 2020-м хорошо: везде добавили, выстрелили, рванули. Именно лесная отрасль – одна из немногих, чуть ли не единственная добавила в прошлом году, несмотря на пандемию, политическую турбулентность, – отметил Субботин. – В Правительстве я чуть больше года отвечаю за ваше министерство, но вижу, что можете работать хорошо, команда у вас хорошая.
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа озвучил экономические показатели работы отрасли. Так, в 2020 году поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйств составили 460 млн рублей. Это на 7 процентов больше уровня 2019-го и в 1,7 раза выше уровня 2015 года. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2020-м – более 1,3 млрд рублей. Рост по сравнению с 2019-м – на 30 процентов и по сравнению с 2015-м – более чем в 2,5 раза. Чистая прибыль – 69 млн рублей – в 3 раза выше уровня 2019-го и в 6 раз больше, чем в 2015-м. Убыточных организаций в отрасли нет.
– Это итог большой работы. Нашей заслуги в этом успехе только на 36 процентов – настолько удалось увеличить выручку от реализации продукции, нарастив объем производства этой самой продукции. В остальной части выручка прибавила за счет роста цены, – прокомментировал министр.
В целом, по словам Дрожжи, отрасль работает стабильно и выполняет взятые на себя обязательства. Положительную оценку Минлесхоз получил недавно, в начале года, со стороны Президента.
– Мы завершили очередной год, год очень непростой. Но для отрасли он стал успешным. За это я хочу поблагодарить наших людей. Признателен руководителям, которые поддержали и удержали свои коллективы – сегодня мы можем строить планы и рассчитывать на своих людей. Но я бы предостерег от опасности почивать на лаврах: текущий год будет не менее сложным и не менее нервозным. Но главное – у нас есть ресурс. В таких условиях дефицитного древесного ресурса мы, к сожалению или к счастью, еще не работали. Сейчас, с одной стороны, надо проявить ответственность с точки зрения экологической безопасности и все-таки следовать принципам неистощительности, с другой стороны, из леса, вверенного нам в управление, надо извлечь максимум эффективности. Определенно, придется мобилизоваться, директорам – проявить свои профессиональные и управленческие качества при планировании и распределении ресурса на год, – описал ситуацию министр.
Фото: БЕЛТА
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"Увеличение эффективности лесопользования и глубины переработки древесины" – Субботин назвал основные приоритеты работы лесной отрасли
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