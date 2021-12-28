В УВД Миноблисполкома напомнили об ответственности за сообщения о лжеминировании

Ложные сообщения о минировании приходят как от взрослых, так и от школьников. Но такие «шутки» приводят к немаленьким штрафам и срокам. Ни одно сообщение не игнорируется, даже если есть все основания полагать, что это ложный вызов.



В 2021 году в Минской области за сообщения о лжеминировании следователями возбуждено 15 уголовных дел. 11 – по линии управления по противодействию киберпреступности, 4 – по линии уголовного розыска. В 2020 году – возбуждено шесть уголовных дел.



Ответственность за такой проступок наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. В случаях, если деяние совершено повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном размере, либо иные тяжкие последствия, наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до семи лет.



Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:



– немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы;



– отойти от предмета на безопасное расстояние;



– не трогать, не поднимать, не перемещать с места, не бросать обнаруженный предмет;



– не пользоваться вблизи объекта радиосвязью, в том числе мобильным телефоном;



– не курить и не пользоваться воспламеняющимися материалами вблизи данного места;



– дождаться прибытия сотрудников милиции, указать месторасположение подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.



По материалам УВД Миноблисполкома