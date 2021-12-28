Утвержден план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год

Из постановления следует, что национальные экспозиции будут показаны на международной выставке-ярмарке Agrishow в Рибейран-Прету (Бразилия), на международных выставках Vietnam Expo в Ханое (Вьетнам), Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве), Ulaanbaatar Partnership в Улан-Баторе (Монголия), Kenya International Trade Exhibition в Найроби (Кения) и Import Goods Fair в Сеуле (Республика Корея).Вместе с тем в новом году белорусские экспозиции будут представлены на международной выставке инноваций HI-TECH в Санкт-Петербурге, на международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле (Турция), на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran agrofood в Тегеране (Иран) и на пятой Китайской международной выставке импорта в Шанхае.Беларусь в будущем году будет представлена и на таких форумах, как Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), международная выставка индустрии гостеприимства Hospitality Qatar в Дохе (Катар) и международная торговая выставка India International Trade Fair в Нью-Дели (Индия).