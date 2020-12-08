Утвержден перечень методов исследования эффективности дезинфекционных средств в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ дополнен перечнем методов исследования эффективности дезинфекционных средств, сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
"Цель изменений – обеспечение единства требований и сравнимости результатов регистрационных испытаний дезинфекционных средств, проводимых в странах Евразийского экономического союза. Теперь возможно использовать любой из методов, включенный в перечень, который может подтвердить целевое назначение регистрируемого дезинфекционного средства и доказать возможность его использования в заявленной области применения", – говорится в сообщении ЕЭК.
Фото: ЕЭК
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