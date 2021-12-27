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Уточнены показатели внебюджетного фонда социальной защиты населения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал Указ № 512 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

"С учетом ожидаемой динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2021 году доходы бюджета фонда увеличиваются на 580 039,4 тыс. рублей, расходы – на 550 049,9 тыс. рублей, превышение доходов над расходами – на 29 989,5 тыс. рублей", – отметили в пресс-службе Президента.
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