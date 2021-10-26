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Установлены обстоятельства крушения самолета в Барановичах

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по факту авиационной катастрофы самолета Як-130. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета. 


19 мая 2021 года на аэродроме Барановичи выполнялись учебно-тренировочные полеты. В указанный день с аэродрома Лида группа из 4 самолетов Як-130, в состав которой входил экипаж Андрея Ничипорчика, выполнила взлет и дальнейший полет в составе звена по заданному маршруту в направлении аэродрома Барановичи. После выполнения задания в составе группы командир воздушного судна по команде ведущего приступил к одиночному высшему пилотажу на малых высотах над данным аэродромом.

В процессе выполнения самолетом виража бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом.


В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета неоднократно по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.


В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями – авиационной катастрофой, повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, –не допущено.

Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления.
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