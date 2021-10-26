Установлены обстоятельства крушения самолета в Барановичах

19 мая 2021 года на аэродроме Барановичи выполнялись учебно-тренировочные полеты. В указанный день с аэродрома Лида группа из 4 самолетов Як-130, в состав которой входил экипаж Андрея Ничипорчика, выполнила взлет и дальнейший полет в составе звена по заданному маршруту в направлении аэродрома Барановичи. После выполнения задания в составе группы командир воздушного судна по команде ведущего приступил к одиночному высшему пилотажу на малых высотах над данным аэродромом.В процессе выполнения самолетом виража бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом.В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета неоднократно по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями – авиационной катастрофой, повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, –не допущено.Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления.