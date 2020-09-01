Сотрудники Московского РУВД Минска установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать сотрудникам милиции при выполнении ими служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе МВД.
Оказалось, что агрессивные инструкции раздавал безработный 63-летний минчанин.
По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их.
За оскорбления, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы.
26 августа в отношении гражданина следователями возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД
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Установлена личность интернет-пользователя, который призывал граждан препятствовать ОМОНу при выполнении служебных обязанностей
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