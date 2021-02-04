Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал Указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный Правительством по результатам совещания у Главы государства 21 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Документом предусмотрено продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекращения такой деятельности и предоставления отчетности.
Данные меры приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.
Фото: БЕЛТА
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Условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года
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