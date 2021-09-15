Ущерб США от природных катаклизмов в текущем году превысит 100 млрд долларов

В США ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в текущем году составит не менее 100 млрд долларов. Это следует из заявления главы Соединенных Штатов Джо Байдена, передает ТАСС.
– Природные катаклизмы стоили Америке в прошлом году 99 млрд долларов. <...> В этом году побит рекорд, это будет свыше 100 млрд долларов, – уточнил информацию Джо Байден во время выступления в штате Колорадо с речью, посвященной предложенной им программе усовершенствования американской инфраструктуры и иным усилиям администрации, направленным в первую очередь на противодействие изменению климата и на повышение готовности к таким ударам стихии в дальнейшем.
– Вчера я своими глазами увидел разрушительные последствия [лесного пожара] "Калдор" в Калифорнии<...>. За последние две недели я также побывал в Луизиане, Нью-Йорке и Нью-Джерси, чтобы посмотреть на ущерб от урагана "Ида". <...> Природные катаклизмы, которые мы наблюдаем, будут происходить еще чаще и будут еще больше свирепствовать. <...> С начала года по всей стране было 44 тыс. лесных пожаров, в результате которых выгорело 5,6 млн акров [более 2,2 млн га]. <...> Это нанесло ущерб на миллиарды долларов и привело к эвакуации десятков тысяч человек, – добавил глава США.
Он также отметил, что причиной данной стихии является изменение климата.
– Что вызывает изменение климата? Деятельность человека. <...> Мы должны инвестировать в то, чтобы быть более устойчивыми к последствиям изменения климата. <...> Также нам необходимо делать инвестиции, которые замедлят наш вклад в изменение климата сегодня, а не завтра, – сказал Джо Байден.