Ущерб США от природных катаклизмов в текущем году превысит 100 млрд долларов

– уточнил информацию Джо Байден во время выступления в штате Колорадо с речью, посвященной предложенной им программе усовершенствования американской инфраструктуры и иным усилиям администрации, направленным в первую очередь на противодействие изменению климата и на повышение готовности к таким ударам стихии в дальнейшем.– добавил глава США.Он также отметил, что причиной данной стихии является изменение климата.– сказал Джо Байден.