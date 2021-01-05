Кражи были совершены с августа 2019 года по май 2020 года. Они происходили на территории областного центра, прилегающего, а также еще пяти районов. Схема была одна и та же: на неохраняемых парковках из багажников и салонов легковушек под покровом ночи исчезали инструменты, видеорегистраторы, автомагнитолы, топливо и другое имущество. Похищенное оценено в сумму более 13 тысяч рублей.
В ходе поисков злоумышленника сыщики вышли на 32-летнего уроженца Пинска. Мужчина ранее девять раз привлекался к ответственности за различные кражи. Последнее наказание отбывал в Гомельском районе, после освобождения остался жить в областном центре и, что называется, потянуло на старое. Мужчина дал признательные показания. Часть имущества, хранившегося по месту его жительства и в съемном гараже, изъята.
– Уроженцу Брестской области предъявлено обвинение по статьям за кражу, совершенную повторно и покушению на кражу, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
Фото УСК по Гомельской области
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Уроженец Пинска за несколько месяцев совершил на Гомельщине более 40 краж из автомобилей
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