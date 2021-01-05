Уроженец Пинска за несколько месяцев совершил на Гомельщине более 40 краж из автомобилей

В ходе поисков злоумышленника сыщики вышли на 32-летнего уроженца Пинска. Мужчина ранее девять раз привлекался к ответственности за различные кражи. Последнее наказание отбывал в Гомельском районе, после освобождения остался жить в областном центре и, что называется, потянуло на старое. Мужчина дал признательные показания. Часть имущества, хранившегося по месту его жительства и в съемном гараже, изъята.– сообщаетДело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.Фото УСК по Гомельской области