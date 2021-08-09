Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

Уровень поддержки кабмина Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в августе обрушился до отметки в 28%, что стало новым антирекордом. Об этом информирует газета Asahi.


Ранее самый низкий уровень поддержки японского правительства был зафиксирован в июле – 31%. В текущем месяце максимум также обновил уровень неодобрения правительства – 53%, который стабильно возрастал с июня.

Кроме того, 66% опрошенных заявили, что считают неэффективными меры кабмина по предотвращению распространения коронавируса. Помимо этого, 54% респондентов отметили, что Суге не удалось провести летние Олимпийские игры в Токио в безопасном формате с точки зрения противодействия инфекции. Между тем 56% участников исследования назвали прошедшую Олимпиаду успешной.

Опрос проводился с 7 по 8 августа по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, в нем приняли участие 1395 человек.

В Японии на фоне Олимпиады регулярно обновлялся суточный антирекорд заражений. 7 августа он достиг максимальной отметки в 15 645 выявленных случаев. Между тем японский кабмин не признает возможной связи Игр с ростом числа инфицированных. Так, 30 июля Суга сообщил журналистам, что не считает Олимпиаду источником распространения инфекции, поскольку организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы