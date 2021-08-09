Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

Ранее самый низкий уровень поддержки японского правительства был зафиксирован в июле – 31%. В текущем месяце максимум также обновил уровень неодобрения правительства – 53%, который стабильно возрастал с июня.Кроме того, 66% опрошенных заявили, что считают неэффективными меры кабмина по предотвращению распространения коронавируса. Помимо этого, 54% респондентов отметили, что Суге не удалось провести летние Олимпийские игры в Токио в безопасном формате с точки зрения противодействия инфекции. Между тем 56% участников исследования назвали прошедшую Олимпиаду успешной.Опрос проводился с 7 по 8 августа по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, в нем приняли участие 1395 человек.В Японии на фоне Олимпиады регулярно обновлялся суточный антирекорд заражений. 7 августа он достиг максимальной отметки в 15 645 выявленных случаев. Между тем японский кабмин не признает возможной связи Игр с ростом числа инфицированных. Так, 30 июля Суга сообщил журналистам, что не считает Олимпиаду источником распространения инфекции, поскольку организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.