Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 45,7%

уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.Согласно актуальной на 15 октября информации, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране был 45%.Роспотребнадзор ранее сообщал, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно привить по меньшей мере 80% взрослого населения. Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, это как минимум 90 млн человек.С начала пандемии диагноз COVID-19 в мире подтвердили у порядка 242,6 млн человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило около 4,9 млн. В России, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, выявлено 8 168 305 случаев заражения, вылечились 7 117 060 человек, которые ранее получили положительный результат на COVID-19. Умерли 228 453 пациента.