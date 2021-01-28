В каждом хозяйстве должен быть дизель-генератор на случай отключения электроэнергии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец на заседании Брестского облисполкома, на котором сегодня рассматривался вопрос устранения последствий циклона «Ларс».
Фото: БЕЛТА
В настоящее время на территории области установлен 671 генератор: 126 – в подразделениях МЧС и 545 –в организациях. Для обеспечения жизнедеятельности объектов было использовано 20 дизель-генераторов. Однако были случаи, когда генераторы оказались не готовы к работе, как в Барановичском районе.
– Эти генераторы – для социальной сферы, а производственные объекты должны иметь свои передвижные генераторы. Есть ферма с 600 головами скота, значит, там должен стоять генератор, –акцентировал внимание Валерий Ребковец.
Также решено в феврале провести тренировки по развертыванию дизель-генераторов на случай природных стихий.
Кроме того, запланированы работы по расширению лесных просек – для предупреждения падения деревьев на линии электропередач. Об этом сообщил генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Шебеко.
Генеральный директор РУП «Брестоблавтодор» Михаил Непочелович предложил вернуться к практике посадки защитных кустарников вдоль дорог.
На заседании облисполкома прозвучали следующие цифры: с 25 на 26 января без света остались 190 деревень Брестчины, 1899 трансформаторных подстанций. Столинский район в течение 3,5 часа был полностью отключен от электричества. Отменялись уроки в школах Барановичского и Столинского районов.
На утро сегодняшнего дня отключенными остаются восемь населенных пунктов и столько же трансформаторных подстанций в Каменецком районе.
Подразделения МЧС привлекались для оказания помощи населению 46 раз – для уборки упавших деревьев, буксировки автомобилей и демонтажа аварийных конструкций.
Опубликовано:
497
Уроки «Ларса». Брестский облисполком рекомендовал хозяйствам закупить дизель-генераторы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter