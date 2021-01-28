Уроки «Ларса». Брестский облисполком рекомендовал хозяйствам закупить дизель-генераторы

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В настоящее время на территории области установлен 671 генератор: 126 – в подразделениях МЧС и 545 –в организациях. Для обеспечения жизнедеятельности объектов было использовано 20 дизель-генераторов. Однако были случаи, когда генераторы оказались не готовы к работе, как в Барановичском районе.–акцентировал внимание Валерий Ребковец.Также решено в феврале провести тренировки по развертыванию дизель-генераторов на случай природных стихий.Кроме того, запланированы работы по расширению лесных просек – для предупреждения падения деревьев на линии электропередач. Об этом сообщил генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Шебеко.Генеральный директор РУП «Брестоблавтодор» Михаил Непочелович предложил вернуться к практике посадки защитных кустарников вдоль дорог.На заседании облисполкома прозвучали следующие цифры: с 25 на 26 января без света остались 190 деревень Брестчины, 1899 трансформаторных подстанций. Столинский район в течение 3,5 часа был полностью отключен от электричества. Отменялись уроки в школах Барановичского и Столинского районов.На утро сегодняшнего дня отключенными остаются восемь населенных пунктов и столько же трансформаторных подстанций в Каменецком районе.Подразделения МЧС привлекались для оказания помощи населению 46 раз – для уборки упавших деревьев, буксировки автомобилей и демонтажа аварийных конструкций.