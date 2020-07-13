Умные окна разработали в БГУ

Изобретение не имеет аналогов на постсоветском пространстве, рассказали в пресс-службе БГУ.

Ученые БГУ из лаборатории оптики конденсируемых сред НИИ прикладных физических проблем (НИИ ПФП) им. А. Н. Севченко БГУ под руководством заведующего Валерия Лапаника представили свою новую разработку, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

– Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот. Светопропускаемость сохраняется в любом состоянии. Управляются умные окна переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое, – отметили в пресс-службе белорусского вуза.

Как подчеркнули ученые, такие окна можно использовать как альтернативу обычным стеклянным.

– Инновационная разработка защищает помещение от солнечного света, ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи, – пояснили специалисты лаборатории оптики конденсируемых сред НИИ прикладных физических проблем (НИИ ПФП) им. А. Н. Севченко БГУ.

Кроме этого, изобретение можно использовать как информационное табло, заменяя бумажные ценники в торговых центрах, а также в качестве автомобильного солнцезащитного козырька и табло на панели управления.

В БГУ добавили, что новые окна долговечны, а область их применения может быть расширена за счет использования новации внутри офисных помещений, в самолетах и так далее.