Сегодня в Минске в возрасте 77 лет ушла из жизни заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева. Об этом сообщила дирекция Театра-студии киноактера, в котором Любовь Григорьевна работала со дня его основания в 1981 году.
Широкий зритель полюбил актрису после роли Джулии в фильме «Альпийская баллада» Бориса Степанова, снятом в 1965 году на киностудии «Беларусьфильм» по повести Василя Быкова. Ее партнером в картине стал Станислав Любшин.
Эта роль принесла Румянцевой поистине всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей, призы на кинофестивалях. Любовь Григорьевна являлась членом Белорусского союза кинематографистов, членом комиссии Федерации профсоюзов Беларуси, членом художественного совета Театра-студии киноактера.
Фото: afisha7.ru
Опубликовано:
1294
Умерла звезда фильма «Альпийская баллада»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter