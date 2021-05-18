На 76-м году жизни скончалась известная автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт. Об этом сообщается на сайте издательства АСТ.
Фото: РИА Новости
Причина смерти не называется.
Писательница Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Она известна как автор детективов для детей и женской прозы. Всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы.
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Умерла писательница Екатерина Вильмонт
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