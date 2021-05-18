Умерла писательница Екатерина Вильмонт

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РИА Новости

Причина смерти не называется.Писательница Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Она известна как автор детективов для детей и женской прозы. Всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы.