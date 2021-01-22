Умерла актриса, снявшаяся в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых»

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ABC

Смерть актрисы также подтвердил создатель сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински., – написал он в своем Twitter-аккаунте. Кроме того. Джозеф Майкл Стражински отметил, что некоторое время назад у Миры Фурлан начались проблемы со здоровьем, какого рода – не сообщил.