Хорватская актриса Мира Фурлан, которая, в частности, известна благодаря ролям в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых», умерла 20 января на 66-м году жизни, сообщается в ее Twitter-аккаунте. Причина смерти не указывается.
Фото: ABC
Смерть актрисы также подтвердил создатель сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински. «Мира была хорошей и доброй женщиной, потрясающе талантливой исполнительницей и другом всех актеров и членов съемочной группы «Вавилона-5». Мы все опустошены этой новостью», – написал он в своем Twitter-аккаунте. Кроме того. Джозеф Майкл Стражински отметил, что некоторое время назад у Миры Фурлан начались проблемы со здоровьем, какого рода – не сообщил.
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Умерла актриса, снявшаяся в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых»
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