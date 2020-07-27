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Умер японский дизайнер Кансай Ямамото

Японский дизайнер Кансай Ямамото, боровшийся в последнее время с лейкозом, умер на 77-м году жизни, сообщает NHK.


Ямамото открыл миру японский дизайн. В 1967 году он закончил Колледж моды Бунка, а в 1970-е начал проводить свои шоу в Японии, а затем и в Европе.

В своей работе делал упор на традиционную японскую символику, использовал мотивы кимоно, театра кабуки, одежды гейш и самураев. Первая известность пришла к нему после переосмысления в дизайне одежды японского кимоно.




В 1971 году в Лондоне на одном из его показов оказался Дэвид Боуи, что сыграло немалую роль в карьере Ямамото. Коллекция поразила певца, и он решил купить сразу кое-что из произведений дизайнера. Вскоре Ямамото оказался на концерте Боуи в Нью-Йорке, где певец вышел на сцену в костюме японского авангардиста. Ямамото и Боуи не сотрудничали, но стали друзьями. Ямамото создал в том числе и образы для самых узнаваемых амплуа певца – Зигги Стардаста и Аладдина Сейна.


Японский дизайнер сотрудничал также с Элтоном Джоном и Стиви Уандером. В 1990-е годы стал организовывать масштабные развлекательные мероприятия. Работал и в промышленном дизайне  –  в 2010 году Ямамото разработал концепцию скоростного экспресса Skyliner, который ходит между Токио и аэропортом Нарита.


Творчество дизайнера было переосмыслено в последней круизной коллекции Louis Vuitton.



Фото: instagram.com/kansai_yamamoto_official


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