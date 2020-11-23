Один из инициаторов флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин умер в воскресенье в возрасте 37 лет от бокового амиотрофического склероза (ALS), пишет ТАСС.
"Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS", – говорится на странице Куина в социальной сети Facebook. Авторы поста также призвали всех желающих помочь жене умершего в организации похорон и оплате долгов за лечение.
Куин родился и вырос в Йонкерсе (штат Нью-Йорк). Боковой амиотрофический склероз у него диагностировали в марте 2013 года. По информации федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, до 15 тысяч человек страдают от этого тяжелого заболевания. Причина его возникновения не установлена, лекарства от него нет.
В декабре прошлого года от этого же заболевания умер другой основатель флешмоба – 34-летний Питер Фрейтс.
Участники Ice Bucket Challenge должны были облить себя холодной водой, записать этот процесс на видео, выложить запись в интернет, перечислить пожертвования в благотворительный фонд и призвать по крайней мере трех своих знакомых к аналогичным действиям.
По данным Reuters, в разных странах мира в этом флешмобе приняли участие более 17 миллионов человек, в том числе основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, певец и актер Джастин Тимберлейк, телеведущая Опра Уинфри. Было собрано более 220 миллионов долларов на разработку методов лечения ALS.
Фото: facebook.com/quinnforthewin
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Умер второй основатель флешмоба Ice Bucket Challenge
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