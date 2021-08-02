Умер советский актер Анатолий Рудаков

Скриншот из фильма

Заслуженный артист России умер 1 августа от коронавирусной инфекции.Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года. Родом из белорусской деревни Большое Ситно. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на киностудии "Ленфильм". Известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "В поисках капитана Гранта", "Елки 1914", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Мастер и Маргарита".