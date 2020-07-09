Премьер министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер на 62-м году жизни в клинике Абиджана, пишет РЕЙТЕР.
Точная причина смерти пока не называется. Но при этом известно, что у политика были проблемы с сердцем. В 2012 году он перенес операцию, после чего наблюдался в одной из больниц Парижа, которую время от времени посещал.
ТАСС сообщает, что глава правительства Кот д'Ивуара 2 мая вылетел во Францию для медосмотра. Спустя десять дней он вернулся на родину и продолжил руководить работой правительства.
Премьер-министру Кот д'Ивуара стало плохо 8 июля во время заседания Совета министров. После этого политика экстренно госпитализировали, но спасти его медики не смогли.
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Умер премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали
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Фото: РЕЙТЕР