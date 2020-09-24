Солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский скончался сегодня ночью в возрасте 74 лет, пишет информационное агентство ТАСС. О дате прощания пока не сообщается.
– Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи, – рассказал сын артиста Игорь Войнаровский.
По его словам, точная причина смерти пока устанавливается. Предположительно, к ней привели проблемы с поджелудочной железой или кишечником. “Точно не COVID-19", – добавил собеседник ТАСС.
Вячеслав Войнаровский – народный артист России. Это почетное звание было ему присвоено в 1999 году.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1547
Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter