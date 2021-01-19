На 66-м году жизни скончался американский продюсер и сценарист ряда комедийных телешоу. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Отмечается, что семья Ричардсона проведет закрытую церемонию, публичное прощание состоится позднее.
Напомним, Ричардсон работал над сериалами "Симпсоны", "Пустое гнездо" (1988–1995), "Малкольм в центре внимания" (2000–2006), "Два с половиной человека" (2003–2015), "С Значит Семья" (с 2015).
Фото: peopletalk.com
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Умер один из сценаристов "Симпсонов" Дэвид Ричардсон
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