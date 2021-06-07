Умер народный артист России Валерий Лонской

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Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Лонской скончался в больнице в Коммунарке.Напомним, Валерий Лонской родился 21 марта 1941 года. В 1970-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и его телохранитель", "В лазоревой степи" и "Свой крест".Также снимал сюжеты для киножурнала "Ералаш", был председателем Союза кинематографистов Москвы и руководил режиссерской мастерской ВГИКа.