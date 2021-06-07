На 81-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Валерий Лонской. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: kino-teatr.ru
Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Лонской скончался в больнице в Коммунарке.
Напомним, Валерий Лонской родился 21 марта 1941 года. В 1970-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Снял такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и его телохранитель", "В лазоревой степи" и "Свой крест".
Также снимал сюжеты для киножурнала "Ералаш", был председателем Союза кинематографистов Москвы и руководил режиссерской мастерской ВГИКа.
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Умер народный артист России Валерий Лонской
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.