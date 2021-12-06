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Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров

Российский композитор и музыкант, участник групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров умер в возрасте 51-го года. Об этом информирует РИА Новости

Фото: facebook.com/oleg.emirov

По информации нескольких СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров родился в 1970 году в Ленинграде. Среди прочего известен как саунд-продюсер и аранжировщик телеканала НТВ, написал музыкальные темы к таким передачам, как "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат". Также Эмиров работал над альбомами "Резонанс. Часть первая" группы "Сплин".
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