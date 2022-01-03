SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс

Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс

На 83-м году жизни скончался американский композитор Стивен Лоуренс. Об этом сообщает издание Variety.

Фото: variety.com

Лоуренс скончался в четверг, 30 декабря, в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл в штате Нью-Джерси.

Композитор более 30 лет писал музыку к "Улице Сезам", сочинив около 300 песен для этой детской передачи. Он получил три премии "Эмми" за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.

Стивен Лоуренс также является автором музыки к фильмам "Рано или поздно", "Бей в барабан медленно", а также к фильму ужасов "Элис, милая Элис".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы