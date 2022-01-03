Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс

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Лоуренс скончался в четверг, 30 декабря, в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл в штате Нью-Джерси.Композитор более 30 лет писал музыку к "Улице Сезам", сочинив около 300 песен для этой детской передачи. Он получил три премии "Эмми" за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.Стивен Лоуренс также является автором музыки к фильмам "Рано или поздно", "Бей в барабан медленно", а также к фильму ужасов "Элис, милая Элис".