На 72-м году жизни скончался народный артист России композитор Алексей Евсюков. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер Константин Полещук.
Полещук рассказал, что музыкант умер от осложнений COVID-19.
– Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы – и COVID все разрушил, – написал Полещук.
Алексей Евсюков на протяжении почти 40 лет аккомпанировал знаменитому певцу Иосифу Кобзону.
Фото: РИА Новости
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Умер композитор Алексей Евсюков
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