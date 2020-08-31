Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер сегодня на 85-м году жизни, информирует ТАСС.
"С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть – это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии, как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей. Мои соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам", – написал на своей странице в Twitter действующий президент Индии Рам Натх Ковинд.
Как сообщил сын бывшего президента Абхиджит Мукерджи, его отец умер в военном госпитале в столице Индии. Политик был госпитализирован 10 августа и в тот же день перенес операцию по удалению тромба в мозге. Кроме того, его анализы показали наличие коронавируса. Мукерджи попросил всех, кто общался с ним в последние дни, пройти тестирование на COVID-19. В последние часы политик находился в коме.
Пранаб Кумар Мукерджи – ветеран индийской политики и один из самых уважаемых политических деятелей в стране. За время своей карьеры он занимал посты министра финансов, обороны и иностранных дел в нескольких кабинетах. С 2012 по 2017 год Мукерджи был президентом страны.
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Умер бывший президент Индии Пранаб Мукерджи
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Фото: РЕЙТЕР