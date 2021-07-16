На 73-м году жизни скончался экс-глава авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
Фото из архива БЕЛТА
– Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов, – говорится в сообщении.
Причина смерти не раскрывается.
Анатолий Гусаров ушел с должности гендиректора "Белавиа" в начале февраля нынешнего года. Он руководил авиакомпанией с самого ее основания.
Опубликовано:
1926
Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров
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