Известный уральский композитор и автор песен, народный артист России Евгений Родыгин скончался на 96-м году жизни, пишет ТАСС.
"Да, скончался вчера, ему было 95 лет", – сообщили информационному агентству в Союзе композиторов Свердловской области. Информация о прощании должна появиться позже.
Известно, что родные Евгения Родыгина обратились к руководству Управления культуры Екатеринбурга с просьбой похоронить композитора на Широкореченском кладбище на аллее деятелей культуры.
Евгений Родыгин – почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. В 2010 году был избран в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре. Написал в те годы, например, такие песни, как "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы".
Фото: ТАСС
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Умер автор песни "Ой, рябина кудрявая" Евгений Родыгин
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