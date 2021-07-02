Умер артист, сыгравший в фильме "Свадьба в Малиновке"

Сегодня не стало художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромэн" народного артиста СССР Николая Сличенко. Он стал известен благодаря многочисленным актерским работам. Телезрители помнят его по фильмам "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой роман", информирует ТАСС.
- С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко - художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, - подчеркнули в театре.
Николай Сличенко появился на свет в 1934 году в семье цыган. После войны попал в труппу театра "Ромэн". Специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн" артист создал в октябре 1978 года на базе музыкального училища имени Гнесиных.
- В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли цыганский театр "Ромэн" на новую ступень, - обратили внимание в пресс-службе театра.
Фото: РИА Новости
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