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Умер актер Виталий Быков

На 81-м году жизни скончался советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков. Информация об этом размещена на сайте минского драматического театра имени М. Горького.

Кадр из фильма "Закон". Реж. А. Велединский

"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", – говорится в некрологе.

Причина смерти не раскрывается.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском городе Даугавпилс. В 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го" (2008) и других.
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