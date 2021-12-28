Умер актер Виталий Быков

Кадр из фильма "Закон". Реж. А. Велединский

, – говорится в некрологе.Причина смерти не раскрывается.Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском городе Даугавпилс. В 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го" (2008) и других.