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Умер актер Майкл Константин

На 95-м году жизни скончался американский актер греческого происхождения Майкл Константин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Фото: fandango.com

Актер умер 31 августа, однако о его смерти только известно только 8 сентября. 

По словам родственников, незадолго до своей смерти Майкл Константин болел. Он скончался в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания. 

По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.

Актер родился 22 мая в 1927 году в семье иммигрантов из Греции. Широкую известность Константин получил благодаря роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба». Актер также сыграл в таких картинах, как "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.
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