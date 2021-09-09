Умер актер Майкл Константин

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Актер умер 31 августа, однако о его смерти только известно только 8 сентября.По словам родственников, незадолго до своей смерти Майкл Константин болел. Он скончался в своем доме в родном городе Рединг, штат Пенсильвания.По информации родственников, незадолго до своей смерти Константин болел.Актер родился 22 мая в 1927 году в семье иммигрантов из Греции. Широкую известность Константин получил благодаря роли Костаса "Гаса" Портокалоса в фильме "Моя большая греческая свадьба». Актер также сыграл в таких картинах, как "Сумеречная зона", "Частный детектив Магнут", "Детектив Раш" и другие.