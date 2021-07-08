Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни-старший скончался 7 июля в Нью-Йорке.
– Прошлой ночью папа мирно умер во сне после долгих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был по-настоящему уникальным режиссером и всегда оставался на удивление оптимистичным. По расчетам моей мачехи, они были счастливы в браке чуть больше двух тысяч лет. Розмари Роджерс-Дауни, ты святая, наши мысли и молитвы сейчас с тобой, – написал сын.
Роберт Дауни-старший наиболее известен по ролям в «Ночах в стиле буги» и «Магнолии». Как режиссер он снял три эпизода сериала «Сумеречная зона», «Патни Своуп» и другие.
Фото: instagram.com/robertdowneyjr