Народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает ТАСС.
О смерти актера сообщили в МХТ им. Чехова, где работал деятель искусства. Дата и время прощания с Мягковым станут известны позже.
Актер родился в 1938 году в Ленинграде. Он наиболее известен за свою работу в кино. Многие помнят Мягкова по ролям Алеши Карамазова в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», врача Евгения Лукашина в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и сотрудника статистического бюро Анатолия Новосельцева в комедии «Служебный роман».
Фото: ТАСС
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Умер актер Андрей Мягков
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