Ультраобработанная пища увеличивает риск преждевременной смерти в два раза

Исследование проводили специалисты из Италии. В ходе эксперимента они в течение десяти лет наблюдали за образом жизни и пищевыми привычками почти 24,3 тыс. человек, возраст которых составлял 35 лет и выше. На основании полученных сведений ученые установили, что у участников, отдававших предпочтение ультраобработанным продуктам, чаще фиксировались случаи заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем у тех, кто съедал здоровую пищу.
У испытуемых, которые в день получали до 15–50% калорий в день из ультрапереработанных продуктов, риск смерти от заболеваний сердца увеличивался до 58%. Таким же высоким оказался и риск развития инсульта – около 52%.
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