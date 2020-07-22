Улицу Тимирязева хотят сделать шестиполосной на выезд из Минска

Проект предполагает расширение дороги от улицы Нарочанской до МКАД, передает Минск-Новости.

Проект реконструкции улицы Тимирязева от улицы Нарочанской до МКАД предполагает шестиполосное движение и разделительную зону.

– Вблизи МКАД появится разворотное кольцо общественного транспорта. Продлят существующие подземные пешеходные переходы и оборудуют еще один дополнительный. Также вдоль улицы предстоит прокладка новых магистральных сетей к перспективному микрорайону, – рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.

По его словам, реконструкция улицы будет рассчитана на 3–4 года.