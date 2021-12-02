Улица у штаб-квартиры ООН оцеплена из-за вооруженного мужчины

Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.
Около здания стоят несколько патрульных машин с работающими световыми сигналами. На место также прибыли полицейские в спецэкипировке и с оружием.
Причина происходящего пока не называется. Часть проезжей части перед зданием оцеплена.
По данным охраны, у одного из входов в штаб-квартиру находится вооруженный мужчина.
"Он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают обстановку", – сказал собеседник агентства.
Штаб-квартира ООН закрыта для входа и выхода. На Первую авеню прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Служба безопасности ООН призывает персонал и делегатов оставаться на своих местах ввиду полицейской активности на Первой авеню между 42-й и 43-й улицами.
Представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что "угроза безопасности" есть.
Фото: ТАСС