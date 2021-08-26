Укрепить тело и душу: 10 асан йоги для начинающих

В здоровом теле – здоровый дух, утверждает знаменитая пословица. И этот девиз как нельзя подходит для определения йоги. Эта индийская техника направлена на гармонию тела и души, которая достигается посредством выполнения техник – асан. Благодаря йоге человек не только может избавиться от симптомов различных болезней, но и умерить душевные переживания. Но с чего начать? Мы вам поможем!

1. Поза моста

Эту позу наверняка вы знаете с детства. Благодаря этому упражнению можно устранить негативное последствие от длительного сидения, ведь многие современные люди большую часть жизни проводит именно в данном положении. Ничего страшного в том, что поза сначала кажется сложной, нет. Для комфорта выполнения на первых занятиях можно подложить под спину блок.

Источник фото: yoga-in-greece.ru

2. Поза ребенка

Поза на отдых, которая является важнейшей для всех начинающих практиковать йогу. Она вытягивает позвоночник, но это не единственный эффект, который она оказывает. Благодаря этой асане, можно устроить себе передышку между позами без ущерба для занятия, поскольку она работает на пользу для тела. Чтобы принять такую асану, нет необходимость дожидаться подходящего времени. Если тело дает сигналы о том, что ему требуется небольшой отдых, можно смело принимать данную позу.

Источник фото: www.nastroy.net

3. Мукха Шванасана

Это довольно популярная и распространенная асана. Движение включено практически в каждое занятие. Естественным такое положение тела не является. Сначала оно дается с трудом, но довольно скоро выполняется легко и позволяет спокойно отдыхать. Ноги в такой позе необязательно держать полностью выпрямленными. Возможность сгибать колени делает движение доступным для многих.

Источник фото: med-tutorial.ru

4. Поза собаки мордой вниз

Поза на баланс, похожая на предыдущую асану, улучшает координацию, укрепляет мышцы кора. Из исходного положения поднимают ногу по направлению вверх. Акцент делается на положении бедер в момент отрыва ноги от поверхности пола. Высота, на которую нога поднимается, играет второстепенно значение.

Источник фото: yamoden.ru

5. Сакхасана

Сидячая простая поза, которая многим новичкам кажется одной из самых сложных, когда они смотрят на тех, кто практикует йогу. Сидение со скрещенными ногами дается для большинства людей довольно сложно и становится основной причиной, по которой люди не продолжают занятия. Ничего страшного в том, что асана дается с трудом, нет. Она обязательно получится, если сначала пользоваться опорами. Главным преимуществом техники является то, что она позволяет избавиться от негативных последствий, к которым приводит длительное и частое сидение на стуле.

Источник фото: yoga-in-greece.ru

6. Ардха Уттанасана

Стоячая асана или полунаклон выполняется с прямой спиной и нередко входит в комплекс “Приветствие Солнцу”, но довольно быстро, что не позволяет уделять ей достаточно внимания. Новичкам выполнять данную позу настоятельно рекомендуется в качестве отдельной практики. Она позволяет научиться чувствовать и контролировать собственное тело. Следить за плоскостью спины в первое время лучше в зеркале. Полностью опускать руки на ладони, используя последние в качестве опоры для лучшего баланса, не рекомендуется. Руки лучше размещать на ногах таким образом, чтобы спину было легче удерживать прямой.

Источник фото: brigs036.ru

7. Яну Сирсасана

Сидячую позу головы к коленям сложно выполнять всем тем, у кого есть проблемы с эластичностью подколенных сухожилий, а таких большинство. Отказ от выполнения наклонов не решит проблемы, поэтому данную асану рекомендуется делать. Она позволяет растягивать одновременно не обе, а одну ногу, а затем вторую.

Источник фото: hoitho.vn

8. Поза горы

Поза стоячей горы является одной из самых важных в практике йоги и упоминается практически во всех комплексах асан, рекомендуемых к обязательному выполнению. Она кажется довольно простой, но это лишь первое впечатление. Тадасана требует удерживания баланса, который важен при выполнении всех поз типа “стоячие” и общей координации. Заняв эту позу и оставаясь стоять в ней некоторое, можно смело переходить к другим асанам.

Источник фото: krasunia.ru

9. Супта Падангуштхасана

Поза на отдых, которую еще называют оттягиванием большого пальца ноги. Полноценная версия этой асаны не подходит новичкам, которым рекомендовано выполнять облегченный вариант. Если делать сразу сложную позу, следует воспользоваться ремнем, который позволит удерживать плечи на полу, а ногу – прямой.

Источник фото: yogatherapy.org.ua

10. Поза воина

Поза воина выполняется в двух вариантах. Эта асана относится к классической, охватывая несколько практик и стилей. Первая поза сложней второй, поскольку таз смотрит вперед аналогично положению позы горы, а ноги стоят совершенно по-другому.

Вторая поза отличается от первой положением. Заднюю ногу располагают так, что таз смотрит на коврик, а не вперед, поэтому эту вариацию позы воина называют открытой. Здесь важно уметь контролировать положение таза, что в будущем позволит беспроблемно принимать более сложные позы.