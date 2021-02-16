Украинский политолог – о линии защиты В. Бабарико

Нормальный адвокат должен разрушать версию обвинения, а информационные вбросы защиты Бабарико говорят об отсутствии контраргументов – доктор политических наук Александр Семченко, Украина.



– Попытка придать криминальной истории политический окрас – обычное дело, – говорит Александр Семченко. – Мы тоже это проходили. К примеру, когда бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко привлекалась к уголовной ответственности за экономическое преступление, вся Европа при этом стояла на ушах: мол, как мы такую красивую, хорошую женщину садим по политическим мотивам? Хотя там была исключительно экономика. Потом, уже при Порошенко, эти вопросы снова поднимали, Юлию снова в чем-то обвиняли.



То есть и в украинской, и в европейской, и в мировой практике это обычная линия защиты. С помощью медиа преступника, который ограбил чужой банк, пытаются представить обществу неким политическим узником. Это нужно для давления на власть, суд, чтобы тот принял нужное решение. В идеале – отпустил на свободу и желательно со всем награбленным.



Взять того же Навального. Воровство, грабеж, но при этом западники тоже рисуют его политузником. И если защита Бабарико бьет именно на это, не приводя контраргументов, значит, у нее слабая позиция. Фактам, которые собрало следствие, противопоставить нечего.