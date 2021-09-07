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  2. Украинский политолог: на Западе свободной журналистики еще меньше, чем в наших странах

Украинский политолог: на Западе свободной журналистики еще меньше, чем в наших странах

Такое мнение высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга в эфире программы «Понятная политика» на АТН

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– На самом деле на Западе свободной журналистики еще меньше, чем в наших странах. Любой зритель может сейчас обратиться к истории и посмотреть, как вели себя телеканалы CNN и Fox News в отношении прошлой президентской избирательной кампании в США. К примеру, Fox News отстаивала позиции республиканцев, а CNN – демократов, и это была чистая пропаганда. При этом грязи и фейков было значительно больше, чем в критикуемых России, Беларуси и Украине, – подчеркнул политолог. 
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