Украинский депутат: Лукашенко олицетворяет справедливость - социальную и правовую

Белорусы - уникальный народ, потому что они ничего не разрушили и все сохранили. А после все это приумножили и модернизировали. В том числе этим объясняется и высокий уровень симпатий к белорусскому Президенту в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью «Главному эфиру» телеканала Беларусь 1 заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.



Комментируя негативную реакцию ряда политиков и СМИ на его визит в Беларусь, украинский народный депутат отметил, что избиратели его, напротив, в большинстве своем поддержали:

- У 95 процентов тех, кого я успел прочитать - положительная реакция. Потому что люди поминают, что конфронтация - это всегда плохо.

И это украинский политик считает вполне объяснимым. Говоря об отношении украинцев к белорусскому Президенту, Евгений Шевченко сказал:

- Александр Григорьевич является одним ил лидеров симпатий украинцев, и связано это в первую очередь с тем, что для них он - лидер, который от народа, справедлив и дает возможность простым людям нормально существовать: социальный пакет, медицина, образование. Вы уникальный народ, потому что вы ничего не разрушили и все сохранили. А после все это еще и приумножили и модернизировали. У нас, к сожалению, была другая политика: где-то приватизировали, где-то просто останавливали предприятия. В итоге сейчас идет деградация, меньше поступлений в бюджет - и социально люди ощущают ухудшение жизни. Лукашенко же в Украине олицетворяет справедливость - социальную и правовую. Потому что у вас и с преступностью почти покончено, по сравнению с нами.

Что же касается появившейся информации о намерениях Киева отказаться от минской переговорной площадки, парламентарий заметил:

- Официальной позиции Украины по выходу из минской площадки нет, ее (такой позиции. - Прим. авт.) не существует - и я надеюсь, что ее не будет. Нужно садиться за стол переговоров и переговариваться заново, ведь пока никакого кардинального результата там нет, кроме некоторых точечных моментов: временного перемирия и других. Но в любой момент может вспыхнуть провокация - и еще не известно, кто ее может сделать…

В целом же на развитие отношений между Минском и Киевом украинский народный депутат смотрит с оптимизмом:

- Я думаю, все будет хорошо, я уверен в этом. Пройдет время, включится прагматизм и здравый смысл - и все будет хорошо.





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